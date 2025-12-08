ua en ru
Оформлюють вбитих як СЗЧ: командування РФ приховує реальні втрати під Покровськом

Покровськ, Донецька область, Понеділок 08 грудня 2025 10:26
Оформлюють вбитих як СЗЧ: командування РФ приховує реальні втрати під Покровськом Фото: командування РФ приховує реальні втрати, оформлюючи вбитих як СЗЧ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Командування Збройних сил Росії приховує реальні втрати на Покровському напрямку, оформляючи вбитих як СЗЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Агенти АТЕШ всередині 30-ї Окремої механізованої бригади РФ фіксують системну практику: після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як "тих, хто самовільно залишив частину". Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" і уникають претензій з боку рідних.

У бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ, подаючи вбитих як втікачів. Особовому складу відкрито кажуть, що "СЗЧ - це простіше, ніж пояснювати рідним, де тіло".

Таку схему використовують і для тих, хто зник в результаті хаотичних штурмів міста, і для тих, кого "обнулили" загороджувальні загони.

За останній рік масштаби фіктивних СЗЧ зросли в рази.

"Як передають наші агенти: "З кількості цих СЗЧшників вже можна зібрати цілу бригаду", - зазначили в АТЕШ.

Зазначається, що така практика повністю руйнує залишки довіри між бійцями. Солдати розуміють, що в будь-який момент їх можуть "списати" як втікачів, навіть якщо вони загинули в бою.

Це викликає страх, агресію і стрімке падіння морального стану. Дисципліна розкладена, командуванню не вірять, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається епіцентром боїв у Донецькій області. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.

За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.

Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває.

Попри заяви Росії, міста Покровськ і Мирноград не оточені. Українські війська контролюють ключові райони та працюють над розширенням логістики для підтримки підрозділів на фронті.

Детальніше про те, що відбувається в Покровську та на інших напрямках фронту, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

