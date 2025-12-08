Оформлюють вбитих як СЗЧ: командування РФ приховує реальні втрати під Покровськом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Агенти АТЕШ всередині 30-ї Окремої механізованої бригади РФ фіксують системну практику: після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як "тих, хто самовільно залишив частину". Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" і уникають претензій з боку рідних.

У бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ, подаючи вбитих як втікачів. Особовому складу відкрито кажуть, що "СЗЧ - це простіше, ніж пояснювати рідним, де тіло".

Таку схему використовують і для тих, хто зник в результаті хаотичних штурмів міста, і для тих, кого "обнулили" загороджувальні загони.

За останній рік масштаби фіктивних СЗЧ зросли в рази.

"Як передають наші агенти: "З кількості цих СЗЧшників вже можна зібрати цілу бригаду", - зазначили в АТЕШ.

Зазначається, що така практика повністю руйнує залишки довіри між бійцями. Солдати розуміють, що в будь-який момент їх можуть "списати" як втікачів, навіть якщо вони загинули в бою.

Це викликає страх, агресію і стрімке падіння морального стану. Дисципліна розкладена, командуванню не вірять, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом.