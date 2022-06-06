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В Донецкой области от российских обстрелов погибли мирные жители

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Понедельник 06 июня 2022 00:43
В Донецкой области от российских обстрелов погибли мирные жители Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные продолжают обстреливать Донецкую область. За сегодня, 5 июня, смертельные ранения получили трое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Два человека погибли в Авдеевке и один в Дружковке. Еще двое получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" - заявил Кириленко.

Напомним, в Донецке после обстрелов перестало работать российское телевидение.

Мы также писали о том, что в Донецкой области украинские военные при помощи ПЗРК "Игла" сбили российский вертолет Ка-52.

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