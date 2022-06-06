В Донецкой области от российских обстрелов погибли мирные жители
Российские военные продолжают обстреливать Донецкую область. За сегодня, 5 июня, смертельные ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
Два человека погибли в Авдеевке и один в Дружковке. Еще двое получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" - заявил Кириленко.
Напомним, в Донецке после обстрелов перестало работать российское телевидение.
Мы также писали о том, что в Донецкой области украинские военные при помощи ПЗРК "Игла" сбили российский вертолет Ка-52.
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