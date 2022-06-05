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В Донецкой области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

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Воскресенье 05 июня 2022 20:54
В Донецкой области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 Фото: вертолет Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в небе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Сичеславские десантники уничтожили боевой вертолет РФ Ка-52 при помощи ПЗРК "Игла".

Напомним, ранее стало известно, что за вчерашние сутки, 4 июня, ВСУ уничтожили один боевой российский вертолет Ка-52.

Также мы писали, что украинские военные на Восточном направлении уничтожили один вражеский самолет (предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении - БПЛА "Форпост".

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