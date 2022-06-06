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У Донецькій області від російських обстрілів загинули мирні жителі

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Понеділок 06 червня 2022 00:43
У Донецькій області від російських обстрілів загинули мирні жителі Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові продовжують обстрілювати Донецьку область. За сьогодні, 5 червня, смертельні поранення отримали троє мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Дві людини загинули в Авдіївці і одна в Дружківці. Ще двоє отримали поранення.

"В даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі. Кожен військовий злочинець буде покараний!" - заявив Кириленко.

Нагадаємо, в Донецьку після обстрілів перестало працювати російське телебачення.

Ми також писали про те, що в Донецькій області українські військові за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російський вертоліт Ка-52.

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Донецька область Війна Росії проти України
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