В Донецке после обстрелов не работает российское телевидение

Фото: в Донецке после обстрелов не работает пропагандистское телевидение (freepik)

После недавних обстрелов в Донецке и на теритроии оккупированной части области прекратило работу российское телевидение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Телевидение нет из-за повреждения обстрелом, который вновь устроили сами окпанти, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах "мирных жителей". Такой выстрел себе уже не в ногу, а аккуратно в мозг российско-донецкой пропаганды. Была пропаганда и нет пропаганды", - написал Андрющенко.