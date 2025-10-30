На Донеччині викрили осередок "Юнармії": росіяни готували солдатів із українських дітей

Під виглядом "військово-патріотичного" виховання на дітях системно відпрацьовувалися елементи військової підготовки:

стройова підготовка,

робота зі зброєю,

навчання тактики бою,

ідеологічна обробка з метою виховання ворожого ставлення до України.

До системи потрапляли діти з Донецька та прилеглих населених пунктів, а згодом - і з новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

У матеріалах кримінального провадження, зокрема, наведено приклад 18-річного мешканця Горлівки, який у 2014 році, будучи дитиною, потрапив під вплив цієї системи, а у 2023 році за згодою матері вступив до руху та надалі - до лав збройних формувань РФ.

Наразі відомо, що хлопець загинув у червні 2024 року під час бойових дій.