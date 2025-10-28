Російські вчителі залякують українськими вишами дітей на окупованих територіях
На окупованих територіях Запоріжжя школярів лякають міфами про українські виші, просуваючи абсурдну пропаганду. Мета - утримати молодь на непідконтрольній території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські педагоги в рамках циклу "розмови про важливе" розповідають старшокласникам абсурдні історії про "страшні" українські виші.
За даними активістів руху опору "Жовта стрічка", дітям навіюють, що в українських університетах "навчають ненавидіти росіян", "примушують відрікатися від віри" і навіть "пропагують наркотики та розпусту".
Хибні страхи та тиск на випускників
Школярів лякають тим, що українські дипломи нібито "не визнаються у світі", а студентів відправляють на фронт за низькі оцінки.
Пропагандисти намагаються створити в дітей враження, що навчання за межами окупації є небезпечним і безглуздим, формуючи тиск і страх перед можливістю покинути територію.
Реакція молоді
Попри зусилля російської пропагандистської машини, школярі шукають можливості вступити до українських вишів і покинути окуповані райони.
Мета кампанії очевидна: через брехню та залякування утримувати молодь на непідконтрольній Україні території, обмежуючи їхні освітні та життєві перспективи.
Нагадуємо, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей рівень безробіття сягнув рекордних показників, утричі перевищив дані 1992 року, і більшість жителів змушені працювати не за гроші, а за продуктові набори; наразі працевлаштовано лише близько 30% населення.
Зазначимо, що зима 2025 року обіцяє стати ключовим етапом конфлікту, і міжнародна підтримка України посилюється: країни Європи розглядають розширення допомоги, щоб зміцнити обороноздатність і забезпечити стабільність енергетичної системи перед новими російськими ударами.