На окупованих територіях Запоріжжя школярів лякають міфами про українські виші, просуваючи абсурдну пропаганду. Мета - утримати молодь на непідконтрольній території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські педагоги в рамках циклу "розмови про важливе" розповідають старшокласникам абсурдні історії про "страшні" українські виші.

За даними активістів руху опору "Жовта стрічка", дітям навіюють, що в українських університетах "навчають ненавидіти росіян", "примушують відрікатися від віри" і навіть "пропагують наркотики та розпусту".

Хибні страхи та тиск на випускників

Школярів лякають тим, що українські дипломи нібито "не визнаються у світі", а студентів відправляють на фронт за низькі оцінки.

Пропагандисти намагаються створити в дітей враження, що навчання за межами окупації є небезпечним і безглуздим, формуючи тиск і страх перед можливістю покинути територію.

Реакція молоді

Попри зусилля російської пропагандистської машини, школярі шукають можливості вступити до українських вишів і покинути окуповані райони.

Мета кампанії очевидна: через брехню та залякування утримувати молодь на непідконтрольній Україні території, обмежуючи їхні освітні та життєві перспективи.