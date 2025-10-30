В Донецкой области разоблачили ячейку "Юнармии": россияне готовили солдат из украинских детей

Под видом "военно-патриотического" воспитания на детях системно отрабатывались элементы военной подготовки:

строевая подготовка,

работа с оружием,

обучение тактике боя,

идеологическая обработка с целью воспитания враждебного отношения к Украине.

В систему попадали дети из Донецка и близлежащих населенных пунктов, а впоследствии - и с новооккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

В материалах уголовного производства, в частности, приведен пример 18-летнего жителя Горловки, который в 2014 году, будучи ребенком, попал под влияние этой системы, а в 2023 году с согласия матери вступил в движение и в дальнейшем - в ряды вооруженных формирований РФ.

Известно, что парень погиб в июне 2024 года во время боевых действий.