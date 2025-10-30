В Донецкой области разоблачили ячейку "Юнармии": россияне готовили солдат из украинских детей

В Донецкой области разоблачены руководители ячейки "Юнармии", где россияне под видом "патриотического воспитания" обучали украинских детей военному делу и навязывали враждебную идеологию.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции в Киевской области.
Под видом "военно-патриотического" воспитания на детях системно отрабатывались элементы военной подготовки:
В систему попадали дети из Донецка и близлежащих населенных пунктов, а впоследствии - и с новооккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
В материалах уголовного производства, в частности, приведен пример 18-летнего жителя Горловки, который в 2014 году, будучи ребенком, попал под влияние этой системы, а в 2023 году с согласия матери вступил в движение и в дальнейшем - в ряды вооруженных формирований РФ.
Известно, что парень погиб в июне 2024 года во время боевых действий.
Напоминаем, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уровень безработицы достиг рекордных показателей, втрое превысил данные 1992 года, и большинство жителей вынуждены работать не за деньги, а за продуктовые наборы; сейчас трудоустроено лишь около 30% населения.
Между тем враждебные оккупанты пытаются распространять свою идеологию. Так, в частности на оккупированных территориях Запорожья школьников пугают мифами об украинских вузах, продвигая абсурдную пропаганду.
А вот в российских школах даже готовятся "уроки прошлого", где детей будут учить по стандартам военных лет. За внешним патриотизмом скрывается попытка внедрить идеологию войны в систему образования.