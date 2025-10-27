Логарифмічна лінійка і чорнило: як Росія вчить дітей за стандартами воєнних років

У російських школах готуються "уроки минулого", де дітей навчатимуть за стандартами воєнних років. За зовнішнім патріотизмом ховається спроба впровадити ідеологію війни в систему освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.

У Росії школярів мають намір навчати за зразком освітнього процесу часів Другої світової війни. Учням запропонують використовувати логарифмічні лінійки, пір'я з чорнильницями та інші атрибути епохи, щоб, як стверджують організатори, "занурити їх в атмосферу шкільного життя періоду Великої вітчизняної війни".

Такий урок пройде в рамках проєкту "Вчителі перемоги", який просувається на державному рівні.

Формально ініціатива покликана нагадати про трудові та воєнні подвиги предків, проте експерти зазначають, що подібні акції мають виражений ідеологічний характер.

Ідеологічне підґрунтя "патріотичної" освіти

Подібні програми вписуються в стратегію Кремля з мілітаризації дитинства. Російська влада продовжує вибудовувати культ "великої перемоги", роблячи школу інструментом формування потрібного світогляду.

Через навчальні проєкти дітям навіюється думка, що служба на війні - не обов'язок, а почесна місія, а збройна агресія сприймається як природний стан держави.

Формат "історичного уроку" під виглядом патріотичного виховання не має нічого спільного з реальним осмисленням подій Другої світової. Замість критичного розуміння історії дітям пропонують спрощену та героїзовану картину минулого.