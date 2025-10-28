Лише 30% мешканців ТОТ мають роботу і працюють за продукти, - ЦНС
Рівень безробіття на окупованих територіях утричі перевищує показники 1992 року. Люди замість грошей працюють за продуктові набори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Лише 30% жителів окупованих Донецької та Луганської областей наразі мають роботу.
Згідно із даними ГУР, які наводять у центрі, внаслідок бойових дій на Донбасі понад три тисячі підприємств на тимчасово окупованих територіях повністю зупинили свою діяльність.
Виробничі потужності вивозяться до Росії або передаються під контроль російських компаній.
Більшість населення залишилась без постійної роботи, тому змушені йти на тимчасову, низькооплачувану або пов’язану з російськими окупаційними структурами.
За інформацією джерел ЦНС на місцях, частину людей змушують працювати на об’єктах "військово-відновлювального" характеру - у комунальних службах, на будівництвах оборонних споруд чи в ремонтних підрозділах, що підпорядковуються російським військовим.
"Оплата за таку роботу часто затримується або видається продуктовими наборами", - констратують у центрі.
Також частина працівників закритих окупантами підприємств "скорочена" лише формально, щоб не рахуватись у статистиці безробітних.
"Економіка регіону фактично зруйнована: промисловість не відновлюється, нових інвестицій немає, а всі ресурси спрямовуються виключно на військові потреби. Донбас, який росія обіцяла "підняти з колін", перетворився на зону соціального занепаду, де виживання стало єдиною "роботою", - ідеться у повідомленні центру.
Як РФ виживає українців з ТОТ
Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦНС писало, що Москва оголосила про масштабну програму заселення окупованих територій України, прикриваючи це "поверненням жителів".
Однак під виглядом повернення місцевих жителів Кремль фактично готує план масового переселення громадян із віддалених регіонів РФ - від Якутії до Бурятії. На практиці це означає русифікацію та поступове стирання української ідентичності на окупованих територіях.
Нові переселенці отримують пріоритет у житлі, пільги, роботу та матеріальні виплати, що стимулює масове переселення. Крім того, згідно з російськими документами, саме ці "нові жителі" мають стати основою адміністративних структур, поліції та місцевого самоврядування - фактично створюючи паралельне суспільство під повним контролем Москви.
Крім того, російські окупаційні адміністрації на захоплених територіях України розробили схему фінансової підтримки місцевих колаборантів під виглядом аграрних субсидій. За даними ЦНС, на ТОТ запроваджено виплати за вирощування картоплі та овочів, які формально подаються як підтримка сільського господарства, але фактично спрямовані на стимулювання лояльності до окупаційної влади.