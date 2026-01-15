На Донеччині окупанти посилюють примусову мобілізацію

Як зазначили у ЦПД, під прикриттям "строкової служби" ворог фактично запроваджує тотальний контроль, примус і розшук.

У документі прямо прописано щотижневі звіти про пошук чоловіків призовного віку, залучення поліції до їхнього примусового доставлення та повну мобілізацію місцевих "органів влади" й медзакладів на потреби військкоматів РФ.

Російське законодавство, яке незаконно застосовується на окупованих територіях України, використовується як інструмент репресій. Насправді йдеться про поповнення армії окупанта за рахунок населення захоплених територій, з подальшим примусом строковиків до підписання контрактів.

У ЦПД наголосили, що це є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, які забороняють державі-окупанту примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах.

"Для Кремля мешканці ТОТ - це виключно "витратний матеріал". Примусова паспортизація та постановка на військовий облік є лише етапами підготовки до відправки українців на фронт як "гарматного м’яса", - зазначили у Центрі.