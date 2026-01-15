На Донетчине оккупанты усиливают принудительную мобилизацию

Как отметили в ЦПД, под прикрытием "срочной службы" враг фактически вводит тотальный контроль, принуждение и розыск.

В документе прямо прописаны еженедельные отчеты о поиске мужчин призывного возраста, привлечение полиции к их принудительной доставке и полная мобилизация местных "органов власти" и медучреждений на нужды военкоматов РФ.

Российское законодательство, которое незаконно применяется на оккупированных территориях Украины, используется как инструмент репрессий. На самом деле речь идет о пополнении армии оккупанта за счет населения захваченных территорий, с последующим принуждением срочников к подписанию контрактов.

В ЦПД отметили, что это является прямым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, которые запрещают государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в своих вооруженных силах.

"Для Кремля жители ВОТ - это исключительно "расходный материал". Принудительная паспортизация и постановка на воинский учет являются лишь этапами подготовки к отправке украинцев на фронт как "пушечного мяса", - отметили в Центре.