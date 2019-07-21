На Донбасі закрили один з КПВВ після дзвінка про мінування

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КПВВ "Майорське" з ранку не працює, персонал евакуювали

У Донецькій області на лінії розмежування після дзвінка про мінування закрили контрольний пункт пропуску в'їзду-виїзду "Майорське". Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України в Facebook.

Повідомляється, що о 06:00 на Донбасі відкрилися всі пункти пропуску, проте вже о 06:45 поліція отримала анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське".

"Щоб гарантувати безпеку для мирного населення штаб операції Об'єднаних сил вирішив призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в межах дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут", - йдеться в повідомленні.

Також в прикордонній службі відзначили, що цивільних і особовий склад евакуювали в безпечне місце. На даний момент територія пункту пропуску обстежується групою розмінування ДСНС, приймаються необхідні заходи безпеки. Інші КПВВ в районі операції Об'єднаних сил функціонують в штатному режимі.

Також повідомляється, що на відновлення роботи КПВВ очікують 150 авто на в'їзд на контрольовану територію і 60 автомобілів на виїзд.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на сході України. Зокрема, скасовано перелік дозволених для переміщення товарів.

Зазначимо, раніше прикордонники розповіли, як будуть працювати КПВВ на Донбасі в день виборів. Передбачається, що на пунктах пропуску будуть посилені прикордонні наряди, а також залучать мобільні комплекси прикордонного контролю для прискорення процедури пропуску.