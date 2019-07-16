На КПВВ "Станица Луганская" в очереди распылили газовый баллончик

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина применил перцовый баллончик против двух оппонентов

На КПВВ "Станица Луганская" между тремя мужчинами, которые пересекали пункт пропуска, завязался конфликт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.

По данным правоохранителей, сегодня между ожидающими в очереди на проверку документов мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них применил против оппонента перцовый газовый баллончик. В свою очередь, полицейские батальйона "Луганск-1" остановили конфликт и задержали его участников. Пострадавшему во время инцидента была оказана медицинская помощь.

"В ходе проведения проверки по данному факту установлено, что все трое мужчин являются жителями ОРЛО - потерпевший - из Луганска, а два его оппонента - из Алчевска. На данный момент мужчины находятся в отделе полиции для дальнейшей проверки”, - отметили в полиции.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что Россия обязалась повлиять на "ЛНР" для строительства моста. Во время переговоров в нормандском формате, которые состоялись на уровне экспертов 12 июля, помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал повлиять на боевиков для начала строительства моста вблизи КПВВ ”Станица Луганская”.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мост в Станице Луганской могут построить в течение месяца.