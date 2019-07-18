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В Украине утвердили новый порядок пересечения линии разграничения

Новости » Политика    18.07.2019 - 16:14
В Украине утвердили новый порядок пересечения линии разграничения
Фото: КПВВ на Донбассе (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

В частности, вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров на временно оккупированных территориях

Правительство Украины утвердило новый порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 

Как сообщается, в ближайшее время для жителей временно оккупированных территорий и для лиц, которые планируют пересечь линию разграничения будут действовать новые правила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

В частности, порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств с / на временно оккупированные территории, выдачи разрешений на пересечение линии разграничения, особенностей контроля за въездом-выездом из КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса.

Также вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров с / на временно оккупированных территориях на в Донецкой и Луганской областях.

Единственное, что повлияет на гражданское население, будет изменение принципа определения перечня товаров, которые могут перевозиться с / на временно оккупированную территорию.

"По инициативе МТОТ, в порядок включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Это означает, что в соответствии с принятым Порядка, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить любые товары с / на временно оккупированную часть Донбасса, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению", - говорится в сообщении. 

Данное нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности.

"Это в свою очередь, остается одним из ключевых принципов поддержания связей с гражданами на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим работы. В течении всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные процедуры на всех КПВВ в районе проведения ООС будут совершаться с 6:00 до 20:00.

Кроме того, государственная пограничная служба обеспечит конституционное право волеизъявления граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, на внеочередных выборах в Раду. Пограничники предприняли ряд мер для обеспечения быстрого пересечения КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе и попадания на избирательные участки.

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