На Донбассе украинские военные сбили беспилотник боевиков

Фото: "Фантом-4" (скрин видео)

Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты

Бойцы 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили беспилотник боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой.

"Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что пресекли преступные намерения боевиков.

Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі «Фантом-4» осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти. Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ. Та злочинним намірам найманців не судилося здійснитися. #93ОМБр #Холодний_Яр #дрон_терористів #DJI #Phantom4 #3dprint #піхота Опубліковано 93-тя ОМБр Холодний Яр Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Отметим, 93 бригада Холодный Яр - военная часть в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, с начала суток, 19 января, нарушений режима прекращений огня со стороны боевиков на Донбассе не было зафиксировано.

Однако за прошедшие сутки, 18 января, боевики девять раз нарушили перемирие. В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, 18 января в Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины.