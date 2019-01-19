ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе украинские военные сбили беспилотник боевиков

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 10:57
На Донбассе украинские военные сбили беспилотник боевиков
Фото: "Фантом-4" (скрин видео)

Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты

Бойцы 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили беспилотник боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой.

"Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что пресекли преступные намерения боевиков.

 
Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів!

Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі «Фантом-4» осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти. Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ. Та злочинним намірам найманців не судилося здійснитися. #93ОМБр #Холодний_Яр #дрон_терористів #DJI #Phantom4 #3dprint #піхота

Опубліковано 93-тя ОМБр Холодний Яр Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Отметим, 93 бригада Холодный Яр - военная часть в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, с начала суток, 19 января, нарушений режима прекращений огня со стороны боевиков на Донбассе не было зафиксировано.

Однако за прошедшие сутки, 18 января, боевики девять раз нарушили перемирие. В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, 18 января в Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины.

Пункты пропуска на Донбассе пересекли более 42 тыс. человек В штабе ООС сообщили о ситуации на Донбассе 19 января
Новости Украины ДонбассбоевикибеспилотникООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь