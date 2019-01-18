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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 18:11
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики сьогодні двічі обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 18 січня 2019 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні бойовики двічі обстрілювали позиції українськиї військових на Донбасі - українські опорні пункти були обстріляні з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, на Донбасі зафіксовано роботу снайпера бойовиків поблизу селища Гнутове.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав. Українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий.

Як писало РБК-Україна, у Донецькій області в житловому будинку знайшли трупи двох військових Збройних сил України. 

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