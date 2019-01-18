На Донбасі у будинку знайшли двох загиблих військових ЗСУ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Попередньо встановлено, що між загиблими виник конфлікт

У Донецькій області в житловому будинку знайшли трупи двох військових Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН.

Як зазначається, в одного із загиблих було вогнепальне поранення, а ще один був сильно побитий.

Інцидент стався у будинку в селі Калинове Покровського району. Загиблі військовослужбовці служили у військовій частині, яка дислокується в селі.

Один з них, майор, знайдений з вогнепальним пораненням в голову. У другого вбитого множинні забої голови. На місці злочину знайдено пістолет "Макарова".



Обставини вбивства встановлюються. Попередньо встановлено, що загиблі разом випивали і між ними виник конфлікт. Поліція почала розслідування за ст. 115 ККУ (Умисне вбивство). Військова прокуратура Донецького регіону здійснює процесуальне керівництво розслідування.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 17 січня 2019 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий.

РБК-Україна повідомляло, що за час бойових дій на Донбасі загинули 70 військовослужбовців зі складу Сил спецоперацій.