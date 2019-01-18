ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Донбасі у будинку знайшли двох загиблих військових ЗСУ

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 15:31
На Донбасі у будинку знайшли двох загиблих військових ЗСУ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Попередньо встановлено, що між загиблими виник конфлікт

У Донецькій області в житловому будинку знайшли трупи двох військових Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН

Як зазначається, в одного із загиблих було вогнепальне поранення, а ще один був сильно побитий.

Інцидент стався у будинку в селі Калинове Покровського району. Загиблі військовослужбовці служили у військовій частині, яка дислокується в селі. 

Один з них, майор, знайдений з вогнепальним пораненням в голову. У другого вбитого множинні забої голови. На місці злочину знайдено пістолет "Макарова". 

Обставини вбивства встановлюються. Попередньо встановлено, що загиблі разом випивали і між ними виник конфлікт.  Поліція почала розслідування за ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).  Військова прокуратура Донецького регіону здійснює процесуальне керівництво розслідування. 

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 17 січня 2019 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий

РБК-Україна повідомляло, що за час бойових дій на Донбасі загинули 70 військовослужбовців зі складу Сил спецоперацій

У зоні ООС затримали пособника російських спецслужб Порошенко доручив утворити ВЦА у Волновасі
Новини України Збройні сили УкраїниДонбасвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся