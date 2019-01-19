В штабе ООС сообщили о ситуации на Донбассе 19 января

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Боевики с начала суток 19 января огонь не открывали

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток субботы, 19 января, боевики режим прекращения огня не нарушали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ООС.

Однако за прошедшие сутки, 18 января, боевики девять раз нарушили перемирие. В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов.

"Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники дважды обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутове из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера", - добавили в штабе ООС.

Было также зафиксировано огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Марьинка и поселка Чермалык.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ООС не пострадал", - отметили в пресс-центре.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ на провокации противника, в результате чего, по данным разведки, 18 января один оккупант погиб.

Напомним, 18 января в Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины.