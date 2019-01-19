На Донбасі українські військові збили безпілотник бойовиків

Фото: "Фантом-4" (скрін відео)

Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти

Бійці 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр збили безпілотник бойовиків в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі "Фантом-4" осколковою вибухівкою.

"Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що припинили злочинні наміри бойовиків.

Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі «Фантом-4» осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти. Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ. Та злочинним намірам найманців не судилося здійснитися. #93ОМБр #Холодний_Яр #дрон_терористів #DJI #Phantom4 #3dprint #піхота Опубліковано 93-тя ОМБр Холодний Яр П'ятниця, 18 січня 2019 р.

Зазначимо, 93 бригада Холодний Яр - військова частина у складі Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, з початку доби, 19 січня, порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі не було зафіксовано.

Проте за минулу добу, 18 січня, бойовики дев'ять разів порушили перемир'я. Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських військ з великокаліберних кулеметів.

Крім того, 18 січня в Донецькій області в житловому будинку знайшли трупи двох військових Збройних сил України.