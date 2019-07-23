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На Донбассе уже более суток удерживается перемирие

Новости » Происшествия    23.07.2019 - 07:32
На Донбассе уже более суток удерживается перемирие
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались устойчивого режима прекращения огня. Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что потерь с украинской стороны не зафиксировано. В то же время, по данным разведки, 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток боевики также не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. 

РБК-Украина писало, что на Донбассе в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля, стартовал новый период перемирия, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы. Его объявили бессрочно.

В первый день перемирия 21 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Того же дня двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

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