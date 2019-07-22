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За сутки на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие

Новости » Происшествия    22.07.2019 - 07:20
За сутки на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Двое военных погибли в воскресенье, подорвавшись на взрывном устройстве

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 21 июля вооруженные формирования России и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военных, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник открывал огонь по украинским позициям из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

В штабе добавляют, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.

За сутки на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие

Напомним, на Донбассе в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля, стартовал новый период перемирия, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочный.

При этом впервые в документе о перемирие предусмотрена ответственность сторон за открытие огня - о нарушениях будут немедленно сообщать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и применять к нарушителям "дисциплинарные меры".

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