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На Донбасі вже більше доби утримується перемир'я

Новини » Надзвичайні події    23.07.2019 - 07:32
На Донбасі вже більше доби утримується перемир'я
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жодний український військовий не постраждав

На Донбасі 22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Про це повідомляють у прес-центрі операції Об'єднаних сил у Facebook

Зазначається, що втрат з української сторони не зафіксовано. Водночас, за даними розвідки, 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Від початку поточної доби бойовики також не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

РБК-Україна писало, що на Донбасі опівночі з настанням неділі, 21 липня, стартував новий період перемир'я, який був узгоджений в Мінську в ході засідання Тристоронньої контактної групи. Його оголосили безстроково.

У перший день перемир'я 21 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Того ж дня двоє українських військових загинули, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

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