На Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала суток боевики не совершили ни одного обстрела

На Донбассе с начала суток 22 июля в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) соблюдается перемирие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, с начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Также в штабе отметили, что потерь с украинской стороны не зафиксированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Также 21 июля около 8:25 возле населенного пункта Счастье в Луганской области подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в результате инцидента начато срочное расследование.

Напомним, на Донбассе в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля, стартовал новый период перемирия, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочный.

При этом впервые в документе о перемирие предусмотрена ответственность сторон за открытие огня - о нарушениях будут немедленно сообщать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и применять к нарушителям "дисциплинарные меры".