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На Донбассе началось новое перемирие

Новости » Общество    21.07.2019 - 01:36
На Донбассе началось новое перемирие
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

"Хлебное перемирие" стартовало с полуночи 21 июля

На Донбассе стартовал период перемирия, которое было согласовано в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочное. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, как указано в заявлении ТКГ, которое обнародовали на сайте ОБСЕ, мир'я начинается в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля.

"ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минут по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Отметим, что впервые в документе о перемирии, предусмотрена ответственность сторон за открытие огня. О случаях нарушений немедленно будут сообщать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и будут применять в отношении нарушителей "дисциплинарные меры".

Напомним, днем 20 июля представители незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих информационных ресурсах заявили о готовности к бессрочнму перемирию на Донбассе.

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