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На Донбассе снизилась интенсивность обстрелов

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 20:38
На Донбассе снизилась интенсивность обстрелов
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбассе сегодня зафиксировали шесть обстрелов

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе снизилась интенсивность обстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что противник шесть раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военных из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали укрепления в районе Пищевика, Водяного, Лебединского, Талаковки, Луганского и Новолуганского.

О потерях в рядах Объединенных сил не сообщается.

На Донбассе снизилась интенсивность обстрелов

Напомним, за минувшие сутки противник восемь раз нарушил режим прекращения огня, а днем ранее - 13.

Отметим, сегодня стало известно, что в районе населенного пункта Новолуганское в Донецкой области восстановили поврежденный в результате обстрела участок газопровода. Ранее РБК-Украина писало, что российско-оккупационные силы нарушили действующие договоренности относительно разведения сил на участке №2 "Золотое" в зоне проведения операции Объединенных сил.

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из БМП
Новости Украины ДонбассобстрелООС
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