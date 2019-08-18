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Британские исследователи фиксируют новые факты присутствия РФ на Донбассе

Новости » Общество    18.08.2019 - 18:46
Британские исследователи фиксируют новые факты присутствия РФ на Донбассе
Фото: российские военные (mil.ru)

Новые доказательства лягут в основу исков в ЕСПЧ  

Исследовательская группа Forensic Architecture, которая базируется в Лондоне (Великобритания), зафиксировала новые доказательства присутствия российских военных на оккупированном Донбассе. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Сообщается, что исследователи собрали данные о российском вмешательстве во время боев за Иловайск в августе 2014 года. В частности, они будут использованы при подаче исков в Европейский суд по правам человека, ожидается, что новые факты опубликуют 19 августа.

Как пишет The Guardian, доказательства представляют собой многочисленные спутниковые снимки российских армейских конвоев на Донбассе и танков Т-72Б3, которые были на вооружении только армии Российской Федерации.

Также сообщается, что исследователи Forensic Architecture проанализировали 2500 часов видео, опубликованных жителями Донбассе на YouTube в указанный временной промежуток.

Напомним, речь идет о событиях августа 2014 года, когда украинские военные попали в окружение под Иловайском. Российские войска вторглись на Донбасс под прикрытием сепаратистов и обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить участники АТО. По данным, за время Иловайской операции погибли более 350 украинских военных, более 80 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Отметим, в прошлом году тогдашний начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Иловайск в августе 2014 не имел стратегического значения.

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