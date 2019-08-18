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В Новолуганском восстановили поврежденный газопровод

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 12:45
В Новолуганском восстановили поврежденный газопровод
Фото: ремонтные работы на газопроводе (facebook / pressjfo.news)

Газопровод был поврежден в результате обстрела боевиков

В районе населенного пункта Новолуганское в Донецкой области восстановили поврежденный в результате обстрела участок газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, при содействии украинской стороны Совместного центра по контролю и координации и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Новолуганское были проведены аварийно-восстановительные работы на участке газопровода, который был поврежден в результате обстрела российско-оккупационных сил.

"Представители украинской стороны СЦКК и в дальнейшем будут способствовать безопасному выполнению ремонтных работ, направленных на восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса", - подчеркнули в ведомстве.

В Новолуганском восстановили поврежденный газопровод

Напомним, что на протяжении прошлых суток, 17 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 8 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников. Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди подразделений ООС нет.

РБК-Украина писало, что российско-оккупационные силы нарушили действующие договоренности относительно разведения сил и средств на участке №2 "Золотое" в зоне проведения операции Объединенных сил.

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Новости Украины газопроводДонбассСЦКК
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