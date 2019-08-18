Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбасі сьогодні зафіксували шість обстрілів

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі знизилася інтенсивність обстрілів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС Facebook.

Повідомляється, що противник шість разів порушив режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських військових з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під обстріл потрапили зміцнення в районі Пищевика, Водяного, Лебединського, Талаківки, Луганського і Новолуганського.

Про втрати в лавах Об'єднаних сил не повідомляється.

Нагадаємо, за минулу добу противник вісім разів порушив режим припинення вогню, а днем раніше - 13.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що в районі населеного пункту Новолуганське в Донецькій області відновили пошкоджену в результаті обстрілу ділянку газопроводу. Раніше РБК-Україна писало, що російсько-окупаційні сили порушили чинні домовленості щодо розведення сил на ділянці №2 "Золоте" в зоні проведення операції Об'єднаних сил.