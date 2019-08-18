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За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 07:39
За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции за сутки

В районе проведения операции Объединенных сил 17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел семь обстрелов позиций Объединенных сил: дважды возле Павлополя; дважды вблизи Водяного, дважды в районе Лебединского, а также возле Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Об'объединенных сил в районе Южного.

От начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от Пищевика и в районе Водяного.

Напомним, российско-оккупационные силы нарушили действующие договоренности относительно разведения сил и средств на участке №2 "Золотое" в зоне проведения операции Объединенных сил.

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