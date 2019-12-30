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На Донбассе сегодня сохраняется режим тишины

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 14:51
На Донбассе сегодня сохраняется режим тишины
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни одного обстрела не зафиксировано

С начала текущих суток, 30 декабря, обстрелов на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По состоянию на 12:00, боевики не проявляли огневой активности в Донбассе.

"С начала текущих суток, 30 декабря, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска вооруженной активности на линии боевого столкновения не проявляли", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в течение минувших суток, 29 декабря, в день обмена пленными, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись дважды вблизи Новотроицкого, возле Николаевки, вблизи Василивки, в районе населенного пункта Марьинка, рядом с Широкиним.

Напомним, в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 освобождены 12 украинских военных. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обнародовала фамилии всех 12 военных.

Вчера также в ОБСЕ призвали продолжать усилия для разрешения конфликта на Донбассе.

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