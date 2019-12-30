На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Зафиксированы 7 обстрелов за последние сутки

На Донбассе в течение минувших суток, 29 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает прес-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись дважды вблизи Новотроицкого, возле Николаевки, недалеко от Васильевки, в районе населенного пункта Марьинка, рядом с Широкиним.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ООС.

Напомним, в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 освобождены 12 украинских военных. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обнародовала фамилии всех 12 военных.