На Донбасі сьогодні зберігається режим тиші

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жодного обстрілу не зафіксовано

З початку поточної доби, 30 грудня, обстрілів на Донбасі не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Станом на 12:00, бойовики не проявляли вогневої активності на Донбасі.

"Від початку поточної доби, 30 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що на Донбасі протягом минулої доби, 29 грудня, у день обміну полоненими, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися двічі поблизу Новотроїцького, біля Миколаївки, неподалік з Василівкою, у районі населеного пункту Мар'їнка, поряд з Широкиним.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 звільнені 12 українських військових. Український омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила прізвища усіх 12 військових.

Вчора також в ОБСЄ закликали продовжувати зусилля для вирішення конфлікту на Донбасі.