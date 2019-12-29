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ОБСЕ призывает продолжать усилия для решения конфликта на Донбассе

Новости » Политика     29.12.2019 - 18:14
ОБСЕ призывает продолжать усилия для решения конфликта на Донбассе
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

ОБСЕ приветствует обмен на Донбассе

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик поприветствовал обмен пленными на Донбассе. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте офиса спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине.

Сайдик отметил, что обмен - важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие.

"Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц согласно общему решению контактной группы, принятому 23 декабря 2019 года при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это очень важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие", - сказано в его заявлении.

Кроме того, Сайдик призвал стороны "и далее прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации минских соглашений, опираясь в том числе и на рекомендации "нормандской четверки".

Напомним, Франция и Германия приветствуют обмен пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и так называемыми Луганской и Донецкой "народными республиками".

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