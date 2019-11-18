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Боевики на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс

Новости » Общество     18.11.2019 - 07:34
Боевики на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Также противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе Новомихайловки, Водяного, дважды вблизи Красногоровки, два раза неподалеку Лебединского, дважды - вблизи Авдеевки, возле Павлополя. Также неподалеку Крымского, по два раза возле Луганского и Новолуганского, возле Троицкого и вблизи Травневого.

"Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли", - сообщили в ООС.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся.

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