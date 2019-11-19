На Донбасі внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець ООС

Боойвики використовували заборонені міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети
На Донбасі минулої доби 18 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 7 ворожих обстрілів:
Вчора, 18 листопада, на Приазов'ї, поранення внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.
Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу 17 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Украина заявив, що на сьогоднішній момент альтернативи мінськими угодами не готуються.