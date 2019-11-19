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На Донбасі внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець ООС

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 07:21
На Донбасі внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Боойвики використовували заборонені міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети

На Донбасі минулої доби 18 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів:

  • двічі біля Новомихайлівки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
  • біля Талаківки і Гнутового - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї;
  • неподалік Широкиного - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

  • неподалік Кримського - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • два рази поблизу Луганського - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • двічі біля Новотошківського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Травневого і Гладосового - зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Вчора, 18 листопада, на Приазов'ї, поранення внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу 17 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Украина заявив, що на сьогоднішній момент альтернативи мінськими угодами не готуються.

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