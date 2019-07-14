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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 07:10
На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС

На Донбассе 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики четыре раза использовали запрещенное минскими соглашениями вооружения - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы велись в районе Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Авдеевки, Зайцевого, Новоалександровки, Новолуганского.

По данным разведки 13 июля одного оккупанта раненили.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Широкино, Крымского и Зайцевого.

Ранее сообщалось, что боевики из крупнокалиберного пулемета обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области.

РБК-Украина писало, что за предыдущие сутки, 12 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали двое украинских военных. В результате обстрела один военный получил ранения, еще один - боевое травмирования.

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