За сутки на Донбассе ранены двое военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 12 июля один оккупант уничтожен, трое ранены

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в пятницу, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранение, еще один - боевую травму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник открывал огонь по украинским военным, в частности, из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песков, Марьинки и окрестности Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 9 раз: возле Зайцево, Травневого, Новолуганского, Новоалександровки, в районе населенного пункта Попасная, окрестности Золотого-4, вблизи Светлодарска.

По данным разведки, 12 июля один оккупант уничтожен и трое ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле Широкино и Авдеевки.

Напомним, 11 июля в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб мирный житель в селе Чермалык.