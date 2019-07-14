На Донбасі поранені двоє українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 15 разів обстріляли позиції сил ООС

На Донбасі 13 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів два військовослужбовця отримали поранення. Про це повідомляють у прес-центрі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики чотири рази використали заборонене мінськими угодами озброєння - артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм.

Обстріли велися в районі Широкиного, Опитного, Водяного, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Авдіївки, Зайцевого, Новоолександрівки, Новолуганського.

За даними розвідки 13 липня одного окупанта поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил - у районі Широкиного, Кримського та Зайцевого.

Раніше повідомлялося, що бойовики з великокаліберного кулемета обстріляли житловий будинок у населеному пункті Золоте-4 в Луганській області.

РБК-Україна писало, що за попередню добу, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали двоє українських військових. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення, ще один - бойове травмування.