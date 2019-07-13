На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе с начала суток, 13 июля, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил вблизи Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил вблизи Гольмовского и Зайцево.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики из крупнокалиберного пулемета обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. В результате обстрела 75-летняя жительница дома не пострадала.

Добавим, за минувшие сутки, 12 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали двое украинских военных. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения, еще один - боевое травмирование. Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.