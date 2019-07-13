В Луганской области боевики обстреляли жилой дом

Фото: последствия обстрела дома (lg.npu.gov.ua)

В результате обстрела жительница дома не пострадала

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию области.

Как сообщили правоохранители, боевики со стороны оккупированного Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета обстреляли жилой дом по улице Стандартная в Золотом-4, в котором проживала 75-летняя женщина.

Отмечается, что в результате обстрела жительница дома не пострадала.

"Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт", - добавили в полиции.

Напомним, в четверг, 11 июля, время артиллерийского обстрела со стороны боевиков получил ранение гражданский, житель населенного пункта Чермалык. По предварительным данным, снаряд упал во дворе частного дома.

Добавим, в течение прошедших суток, 12 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали двое украинских военных. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение, еще один - боевое травмирование. В общем, боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, 12 июля один оккупант уничтожен и трое ранены.