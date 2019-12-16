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На Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 07:32
На Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе боовики 7 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение прошлых суток, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 1 обстрел вблизи Лебединского - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

  • неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов;
  • дважды возле Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;
  • в районе Хутора Свободного - из автоматических гранатометов;
  • неподалеку от Светлодарска - из СПГ и автоматических гранатометов;
  • вблизи Зайцевого - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 15 декабря, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, за минувшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы велись в районе Авдеевки, дважды вблизи Красногоровки, возле Песков, Павлополя, Новолуганского, Майского и Зайцевого. Один военнослужащий погиб, а также двое получили ранения.

Также в штабе ООС сообщали, что российские незаконные вооруженные формирования препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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