На Донбасі поранення дістали два українські військовослужбовці

На Донбасі боовики 7 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі протягом минулої доби, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл поблизу Лебединського - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
"Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил", - повідомили у штабі ООС.
З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, за минулу добу, 14 грудня, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли велися в районі Авдіївки, двічі поблизу Красногоровки, біля Пісків, Павлополя, Новолуганського, Травневого і Зайцевого. Один військовослужбовець загинув, а також двоє отримали поранення.
Також в штабі ООС повідомляли, що російські незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.