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На Донбасі поранення дістали два українські військовослужбовці

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 07:32
На Донбасі поранення дістали два українські військовослужбовці
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі боовики 7 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом минулої доби, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл поблизу Лебединського - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

  • неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів;
  • двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів;
  • в районі Хутора Вільного - з автоматичних гранатометів;
  • неподалік Світлодарська - з СПГ та автоматичних гранатометів;
  • поблизу Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 грудня, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли велися в районі Авдіївки, двічі поблизу Красногоровки, біля Пісків, Павлополя, Новолуганського, Травневого і Зайцевого. Один військовослужбовець загинув, а також двоє отримали поранення.

Також в штабі ООС повідомляли, що російські незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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