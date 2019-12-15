На Донбассе продолжают нарушать достигнутые в нормандском формате договоренности

Боевики провели 8 обстрелов, погиб один украинский военный, двое ранены

По данным штаба операции Объединенных сил, Российская Федерация, несмотря на достижения во время встречи "Нормандской четверки" договоренности об устойчивом прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом передает пресс-центр ООС.

В частности, в течение прошлых суток, 14 декабря, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

"В результате этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - отметили в штабе.

Обстрелы велись неподалеку Авдеевки, дважды вблизи Красногоровки, возле Песков, Павлополя, Новолуганского, Травневого и Зайцевого.

"С начала этих суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в ООС.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали, что боевики на Донбассе препятствуют работе СММ ОБСЕ. Российские наемники задерживают наблюдателей на блокпостах и не пропускают на оккупированную территорию, в том числе на участки разведения.