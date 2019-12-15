На Донбассе ранения получил украинский военный

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение текущих суток, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Все шесть обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Режим тишины боевики нарушили неподалеку Луганского и Крымского, там враг применил станковые противотанковые гранатометы. Дважды режим прекращения огня нарушили возле Крымского. Тут применили станковые противотанковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и подствольные гранатометы. В районе Хутора Вильного боевики применили автоматические гранатометы, возле Светлодарска - станковые противотанковые гранатометы и автоматические гранатометы, возле Зайцево - станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы велись в районе Авдеевки, дважды вблизи Красногоровки, возле Песков, Павлополя, Новолуганского, Травневого и Зайцево. Вчера на Донбассе один военнослужащий погиб, а также двое получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что представители так называемой "ДНР" заявили о готовности предложить Киеву новые участки для разведения сил на Донбассе. Боевики сообщили, что готовы предложить "свое видение" будущего разведения, но окончательное решение будут принимать в Минске.