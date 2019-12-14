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Боевики препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - штаб

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 11:38
Боевики препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - штаб
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Боевики задерживают наблюдателей на блокпостах

Российские незаконные вооруженные формирования препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным ведомства, представители российско-оккупационных сил ежедневно отказывают наблюдателям СММ ОБСЕ в доступные на неподконтрольную Украине территорию Донецкой и Луганской областей, в том числе на участки разведения сил.

"На блокпосте примерно за 2,5 км на север от участка разведения в районе Петровского позволили патрулю Миссии проехать лишь после 20 минут ожидания; на блокпосте западнее Верхнешироковского - только после примерно 1 часа ожидания", - говорится в отчете наблюдателей.

В штабе ООС отмечают, что препятствование работе наблюдателей СММ ОБСЕ являются нарушением минских договоренностей.

"Все подписанты комплекса мер по выполнению минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", - отметили в ведомстве.

Боевики препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - штаб

Напомним, 13 декабря незаконные вооруженные формирования России десять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил был травмирован.

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