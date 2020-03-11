На Донбассе происходит открытый конфликт, - МИД Швеции

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что на Донбассе нет замороженного конфликта, вместо этого там происходит открытое противостояние. Об этом она сказала в интервью Le Monde.

По ее словам, за первые два месяца в результате обстрелов на Донбассе погибли десятки военных.

"Будучи на Донбассе, совершенно очевидно, что я находилась в присутствии активного, а не замороженного конфликта. На 420 километров "контактной" линии работают только пять пунктов пересечения. Десять тысяч человек пересекают одну из этих точек - Станицу Луганскую. Повседневная жизнь людей очень сложная", - заявил Линде.

Она напомнила, что в феврале встречалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Основная проблема заключается в том, что Россия по-прежнему отказывается взять на себя главную роль в этом конфликте. В этих условиях трудно достичь реального мирного соглашения", - отметила министр.

Она также добавила, что нет никаких предпосылок для ослабления санкций в отношении России в связи с продолжающейся агрессией против Украины, и это понимают все 27 министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Напомним, по данным украинской разведки, командование боевиков намерено увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пророссийские боевики обстреляли окрестности населенного пункта Марьинка в Донецкой области. Под обстрел боевиков попала общеобразовательная школа. Ученики и персонал были эвакуированы в бомбоубежище.