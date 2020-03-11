На Донбасі відбувається відкритий конфлікт, - МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що на Донбасі немає замороженого конфлікту, замість цього там відбувається відкрите протистояння. Про це вона сказала в інтерв'ю Le Monde.

За її словами, за перші два місяці в результаті обстрілу на Донбасі загинули десятки військових.

"Будучи на Донбасі, абсолютно очевидно, що я перебувала в присутності активного, а не замороженого конфлікту. На 420 кілометрах "контактної" лінії працюють лише п'ять пунктів перетину. Десять тисяч людей перетинають одну з цих точок - Станицю Луганську. Повсякденне життя людей дуже складне", - заявив Лінде.

Вона нагадала, що в лютому зустрічалася з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Основна проблема полягає в тому, що Росія, як і раніше, відмовляється взяти на себе головну роль у цьому конфлікті. В цих умовах важко досягти реальної мирної угоди", - зазначила міністр.

Вона також додала, що немає жодних передумов для ослаблення санкцій щодо Росії у зв'язку з агресією проти України, і це розуміють всі 27 міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Нагадаємо, за даними української розвідки, командування бойовиків має намір збільшити інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що проросійські бойовики обстріляли околиці населеного пункту Мар'їнка у Донецькій області. Під обстріл бойовиків потрапила загальноосвітня школа. Учні та персонал були евакуйовані до бомбосховища.