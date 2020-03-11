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Боевики обстреляли жилой район Марьинки, школьников эвакуировали в бомбоубежище

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 10:56
Боевики обстреляли жилой район Марьинки, школьников эвакуировали в бомбоубежище
Фото: окрестности Марьинки (OSCE/Mariia Aleksevych)

В пределах обстрелянного района находилась общеобразовательная школа

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы населенного пункта Марьинка, учеников местной школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, боевики обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах Марьинки. Под обстрел попала местная общеобразовательная школа № 2, в которой на тот момент находились дети.

"Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы. По завершении обстрела сотрудники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам", - рассказали в ООС.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела никто среди учащихся и персонала школы, а также гражданских жителей Марьинки не пострадал.

Боевики обстреляли жилой район Марьинки, школьников эвакуировали в бомбоубежище

Напомним, во вторник, 10 марта, российско-оккупационные силы из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовик украинских военных. В результате обстрелов 2 украинских военных погибли и 8 получили ранения и боевые травмы.

Также РБК-Украина писало, что обстрел украинских позиций незаконные вооруженные формирования РФ осуществляли из-за домов мирного гражданского населения. В штабе ООС с помощью геоинформационной системы провели реконструкцию обстрела.

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