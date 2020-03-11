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Россия планирует увеличить интенсивность применения ДРГ на Донбассе, - разведка

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 13:44
Россия планирует увеличить интенсивность применения ДРГ на Донбассе, - разведка
Фото: боевики на Донбассе (vk.com/sdd_sevastopol)

Боевики обустраивают проходы на участках минного заграждения

Командование российско-оккупационных сил намерено увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным Главного управления разведки, для увеличения интенсивности применения ДРГ боевики обустраивают дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений.

"При минировании новых участков местности составляются детальные схемы, которые должны обеспечить российским диверсантам скрытый и быстрый проход своих минных полей", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе 11 марта

Ситуация на Донбассе по состоянию на 11 марта (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Марьинка. Под обстрел боевиков попала общеобразовательная школа. Ученики и персонал были эвакуированы в бомбоубежище.

Также РБК-Украина писало, что оккупационные силы обвинили украинских военных в якобы обстреле жилых кварталов оккупированной Горловки. В штабе ООС эту информацию опровергли, добавив, что боевики нередко сами прибегают к обстрелу оккупированных ими населенных пунктов с целью дискредитации украинских военных.

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Новости Украины Министерство обороны РФДонбассразведкаДРГООС
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